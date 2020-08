West-Vlaming (52) sterft op vakantie in Sardinië VHS

05 augustus 2020

12u22 1 Pittem Voor de derde keer in nog geen drie jaar tijd is een vrij jonge Pittemnaar gestorven tijdens een vakantie in het buitenland. Hans Christiaens (52) bezweek aan een hartfalen.

“Op reis in Sardinië, tijdens een wandeling met het gezin, is mijn man vorige vrijdag plots onwel geworden”, zegt Dominique Delacauw die als kleuterjuf werkt in de gemeente. Hans Christiaens zakte in elkaar. “We hebben alarm geslagen en de hulpverlening is snel op gang gekomen. Ondanks de beste zorgen is Hans in het ziekenhuis overleden. Volgens de artsen is een hartfalen hem fataal geworden.” Daags na het overlijden van de Pittemnaar is zijn gezin vervroegd naar ons land teruggekeerd. Wanneer het stoffelijk overschot van Hans Christiaens gerepatrieerd wordt, is nog niet duidelijk. Ook de datum voor de afscheidsplechtigheid staat nog niet vast. Levensgenieter Hans Christiaens, tewerkgesteld als Senior Engineer Mechanics bij ScioTeq in Kortrijk, laat naast zijn echtgenote ook twee jongvolwassen zonen achter.

Danny en Johan

Het overlijden van Hans Christiaens doet terugdenken aan twee andere Pittemnaars die ook stierven tijdens hun vakantie in het buitenland. Tandarts Danny Vromman was 60 toen hij in oktober 2017 op vakantie in Kreta ging zwemmen in zee en verdronk. In februari 2019 stierf Johan Debuf (55) tijdens het snorkelen voor de kust van Cuba.