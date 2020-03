Werken Egemstraat stilgelegd Sam Vanacker

27 maart 2020

12u46 3 Pittem De grootschalige werken in de Egemstraat werden wegens de coronamaatregelen stopgezet. De gemeente besliste in overleg met aannemer Vuylsteke dat alle werfactiviteiten er tot nader order gestaakt worden.

Enerzijds kunnen de regels rond social distancing niet correct worden toegepast bij alle taken op de werf. Anderzijds leggen ook enkele onderaannemers het werk stil en bovendien kunnen bepaalde materialen door de crisis niet meer geleverd worden. Daarom werd ook beslist om voorlopig geen nieuwe fase van de werken aan te vatten aangezien niet zeker is of die afgewerkt zal kunnen worden. De riolerings-en wegeniswerken in de Egemstraat zijn gestart op 23 april 2019 en hadden volgens de oorspronkelijke planning tegen juli 2020 afgewerkt moeten zijn.