Weduwe (84) verdrinkt in vijver VHS

17 juni 2019

18u46 3 Pittem In de vijver achter haar woning in de Tieltstraat in Pittem is zondag rond 19 uur de 84-jarige Denise Transé verdronken. Hoe de bejaarde vrouw in het water is gesukkeld, is niet duidelijk.

Een bewoner van het appartementsgebouw naast de woning van Denise Transé, op de hoek van de Tieltstraat en de Nieuwstraat in Pittem, zag hoe de vrouw in het water terechtkwam. De man woont in een flat op de tweede verdieping en heeft een goed zicht op de tuin van de bejaarde vrouw. Hij alarmeerde de hulpdiensten en probeerde met een andere bewoner aan de vijver te geraken. Alle hulp kwam echter te laat. Denise Transé overleed ter plaatse. De vrouw verloor op 20 december 2018 haar echtgenoot Antoon De Brabandere. Hij was 81. Het echtpaar had vier kinderen en elf achterkleinkinderen. De uitvaartplechtigheid voor Denise Transé vindt plaats op zaterdag 22 juni om 10.30 uur in de kerk van Pittem.