Wandel mee met burgemeester op Dag van de Trage Weg in Pittem Sam Vanacker

08 oktober 2020

17u20 2 Pittem Op 17 en 18 oktober kan je op meer dan 200 plaatsen in Vlaanderen al wandelend of fietsend trage wegen verkennen naar aanleiding van de Dag van de Trage Weg. Ook Pittem surft mee op die golf met het evenement ‘ Wandel mee met de burgemeester’.

Op zondag 18 oktober kan iedereen die dat wil mee gaan wandelen met burgemeester Ivan Delaere in eigen gemeente. Wie het liever wat sportiever heeft, kan op dezelfde dag in Egem gaan joggen met sportschepen Denis Fraeyman (CD&V). De wandelroute in Pittem bedraagt 6,5 kilometer en er wordt om 9 uur gestart aan het gemeentehuis. De route voor joggers in Egem bedraagt 6,3 kilometer, met een optionele extra lus van 2,7 kilometer.

“Verschillende trage wegen, waaronder de recent heraangelegde Kapellevoetweg in Pittem en de Plattebeursstraat in Egem, worden aangedaan”, aldus schepen Fraeyman. “We vragen de wandelaars wel om afstand te houden en een mondmasker te dragen. Voor de joggers is een mondmasker niet verplicht, al is afstand houden tijdens het in groep lopen wel de boodschap. Sportfunctionaris Reinout Van Hessche en ik starten om 9 uur aan het Egems dorpsplein. Ook een van de twee routes op een ander moment afleggen kan, want de wegwijzers blijven hangen tot het einde van de herfstvakantie.”

Met de actie wil het gemeentebestuur de inwoners de trage wegen laten (her)ontdekken. “Onbekend is onbemind, dat geldt ook voor trage wegen. Met deze wandeling en jogging ontdekken inwoners mooie, oude paden die ze daarna hopelijk blijven gebruiken, want sinds de lockdown is de nood aan wegen en paden om te sporten en te bewegen in eigen buurt alleen maar groter geworden.”