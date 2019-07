Waggelende feestganger steelt Ford Sierra Cosworth van 29 jaar oud LSI

16 juli 2019

14u04

Bron: LSI 7 Pittem Aan de garage van Mies Racing langs de Tieltstraat in Pittem is in de nacht van maandag op dinsdag een Ford Sierra Cosworth van 29 jaar oud gestolen. Zaakvoerder Dirk Vermeirsch merkte de diefstal op en reed zelf nog 2,5 uur rond op zoek naar de auto. “Na Zotte Maandag is het altijd iets: braaksel, zatlappen op de grond of vlaggenmasten die halfweg Tielt liggen”, foetert Dirk.

Dirk Vermeirsch is met Mies Racing – gespecialiseerd in rallysport in al zijn facetten – al jarenlang langs de Tieltstraat in Pittem gevestigd, aan de rand van het dorp, waar maandag traditiegetrouw de zomer werd ingezet met Zotte Maandag. “Wellicht raakte één van de feestgangers niet meer thuis en zocht hij vervoer”, aldus Dirk. “Op de camerabeelden zie ik om 5.05 uur de waggelende dader eerst aan de klink van een vrachtwagen, daarna aan de klink van een bestelwagen trekken om vervolgens binnen te geraken in de Ford Sierra en te vertrekken. Ik was al vroeg wakker en hoorde de auto starten. Ik sprong zelf in mijn wagen en probeerde de achtervolging in te zetten. Ik zag de wagen niet meer rijden maar reed tot in Roeselare, Kortrijk, Deinze, Aalter… Tot 7.30 uur. Ik wist dat er niet zoveel benzine in de tank meer zat en greep het waterkansje om de wagen snel terug te vinden. Tevergeefs…”

20.000 euro

Toch heeft Dirk de hoop op het terugvinden van de exclusieve wagen met lederen interieur van een klant – die zo’n 20.000 euro waard is – niet opgegeven. “Het lijkt me geen professionele dief. Bovendien staat hij duidelijk herkenbaar op de camerabeelden en is de politie ingelicht. Hopelijk duikt de wagen de komende uren of dagen wel nog ergens op.”

De Ford Sierra Cosworth is een zwarte 4-deurs en draagt als nummerplaat O-ACY-646. Dirk is de overlast na Zotte Maandag wel stilaan beu. “Het is elk jaar wel iets”, besluit hij.