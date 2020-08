Vrouw blijft in de cel voor moordpoging op echtgenoot: “Maar ze hebben zich intussen verzoend” Siebe De Voogt

25 augustus 2020

15u53 0 Pittem Een 48-jarige vrouw uit Egem blijft een maand langer op de cel na een Een 48-jarige vrouw uit Egem blijft een maand langer op de cel na een moordpoging op haar echtgenoot . Trucker Kurt Derieuw (50) werd vorige maand aangevallen met een mes door M.S., met wie hij al 18 jaar een relatie had. Volgens de advocaat van de vrouw hebben beiden zich intussen verzoend met elkaar.

De feiten speelden zich op donderdagmorgen 23 juli af in de woning van het gezin met vijf kinderen. Kurt Derieuw (50), de man des huizes, lag even in de zetel toen hij werd aangevallen door zijn vrouw M.S. (48). Hij vertelde na de brutale aanval in deze krant hoe ze hem eerst groggy sloeg met een kasseisteen. Ze ging vervolgens een vleesmes halen in de keuken en stak Kurt daarmee in z’n bovenbeen en hals. “Gelukkig voor mij werd de halsslagader net niet geraakt”, getuigde hij. “Eén centimeter dieper en ik was doodgebloed.” De oudste zoon van het gezin werd gewekt door het lawaai en kwam tussen. Zijn moeder werd opgepakt door de politie en aangehouden door de onderzoeksrechter op verdenking van poging tot moord.

Financiële problemen zouden aan de oorzaak gelegen hebben van het incident. Diezelfde dag zou het gezin nog uit hun huurwoning gezet worden. M.S. verscheen dinsdagmorgen opnieuw voor de raadkamer in Brugge. Die verlengde haar aanhouding met een maand. Olivier Mostrey, de advocaat van de vrouw, vroeg tevergeefs om een voorwaardelijk vrijlating van z'n cliënte. “Zij heeft zich intussen verzoend met haar man”, stelt de raadsman.