Vrienden van ’t Torreke verloten beenham voor Warmste Week Sam Vanacker

09 december 2019

12u41 6 Pittem De Vrienden van ’t Torreke organiseren voor het tweede jaar op rij een actie voor De Warmste Week in café ’t Torreke in de Lichterveldestraat. Ze verloten een gerookte beenhesp.

Nieuw is dat er dit jaar ook een tombola georganiseerd wordt waarbij iedereen prijs heeft. Wie vijf euro inlegt, kan drie keer raden naar het gewicht van de beenhesp. De winnaar wordt op 14 december om 21 uur bekendgemaakt in het café. Diezelfde avond wordt voor feestelijke omkadering gezorgd. “Onze actie bracht vorig jaar tweeduizend euro op voor G-basketbalploeg Dukes on Wheels”, zegt voorzitter Jacques Vandenhende. “Dit keer gaat de opbrengst naar De Parel, een basisschool voor bijzonder onderwijs binnen het orthopedagogisch centrum Sint-Idesbald in Roeselare, waar mijn kleinkind school loopt.”