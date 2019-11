Vorstenpaar gaat volk begroeten op de markt van Pittem Sam Vanacker

05 november 2019

13u59 2 Pittem Koning Filip en koningin Mathilde gaan morgen woensdag even de tijd nemen om de inwoners van Pittem te begroeten. Het vorstenpaar zal vanaf 12.15 uur verschijnen aan de voorkant van het gemeentehuis op de markt.

Zoals eerder bekend brengen Filip en Mathilde morgenvoormiddag een bezoek aan onze regio. Eerst gaan ze langs in Ruiselede, waar een bezoek aan het penitentiair landbouwcentrum en een rondleiding bij Piano’s Maene op de agenda staan. Daarna komen de koning en de koningin naar Pittem voor een vergadering met een aantal bedrijfsleiders over de Brexit. Bij de evenementen in Ruiselede is het publiek niet welkom, maar kort na de middag neemt het vorstenpaar dus wel een ‘volksbad’ in Pittem. Daarbij wordt even de tijd genomen om het volk te groeten en handjes te schudden.