Voorzitterswissel bij Sint-Elooisgilde Sam Vanacker

17 maart 2020

08u55 4 Pittem Net voor de uitbraak van het coronavirus vond in Pittem een bestuurswissel plaats bij de Sint-Elooisgilde.

Er werd afscheid genomen van voorzitter Lionel Debever. Hij gaf de fakkel door aan Geert Demeulemeester, voorheen ondervoorzitter. Het ondervoorzitterschap is voortaan in handen van voormalig penningmeester Rudi Colpaert. Diens vorige functie wordt dan weer bekleed door Wouter Lafaut. Geert werd door het nieuwe bestuur ook gehuldigd voor zijn lange staat van dienst. Hij is ondertussen veertig jaar lid van de gilde.