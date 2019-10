Voorstelling meerjarenplanning uitgesteld door arbeidsongeval financieel directeur Sam Vanacker

08 oktober 2019

11u50 1 Pittem Het gemeentebestuur van Pittem is op zoek naar een tijdelijke financieel directeur. De huidige is nog buiten strijd tot januari na een arbeidsongeval afgelopen zomer. Slechte timing, want naast de afhandeling van alle dagelijkse betalingen heeft de financieel directeur ook een belangrijke rol bij de opmaak van de meerjarenplanning.

Op het laatste moment werd maandag nog een extra punt toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad over de vervanging van de financieel directeur. Aanleiding is het feit dat Martine Debaecke na een ongelukkige val van de trap in het gemeentehuis nog tot 15 januari in ziekteverlof is. “Uiteraard wensen we haar een spoedig herstel, maar een gemeente runnen zonder financieel directeur gaat niet. Een deel van de taken kan door de algemeen directeur worden overgenomen, maar btw en RSZ moeten betaald worden en ook voor het budgettaire luik van de meerjarenplanning hebben we een financieel directeur nodig”, zegt burgemeester Ivan Delaere (CD&V).

Gemeenteraad pas op 30 december

“Het is alle hens aan dek voor onze diensten, maar we moeten erdoor. Ondertussen zijn we al te rade gegaan bij verschillende instanties en een oplossing is in de maak. Omdat we alle tijd nodig zullen hebben, zal de meerjarenplanning pas op 30 december op de gemeenteraad komen in de plaats van op 2 december, zoals eerst gepland.” Oppositiepartij NieuwPittemEgem toonde begrip voor de situatie.