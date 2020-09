Voordracht, heropstart breiclub en plantenasiel in bib Pittem Sam Vanacker

18u40 0 Pittem Langzaam komt het culturele leven opnieuw op gang. Ook in de bibliotheek van Pittem worden in het najaar terug enkele activiteiten georganiseerd of heropgestart.

Vanaf 27 september vindt opnieuw het Plantenasiel van Bib Pittem plaats. Elke laatste zaterdag van de maand kan men planten ruilen, plantenzaad ruilen of aankopen tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Verder start de breiclub opnieuw op op donderdag 8 oktober. Geïnteresseerden kunnen van dan af tweewekelijks op donderdag van 14 tot 16 uur terug samenkomen om te breien of te haken. Op maandag 12 oktober tot slot komt Knack-journaliste Ann Peuteman in Pittem praten over haar boek ‘Grijsgedraaid’, waarin ze de positieve en de negatieve aspecten van de vergrijzing bespreekt. De lezing vindt plaats in Zaal Broeders Maristen en start om 20 uur. De toegang is gratis, maar inschrijven is verplicht via bibliotheek@pittem.be. Voor de breiclub inschrijven kan via hetzelfde adres.