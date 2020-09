Vlaams parlementslid Bart Dochy wordt even sierteler Sam Vanacker

03 september 2020

19u24 0 Pittem Vlaams parlementslid en burgemeester van Ledegem Bart Dochy (CD&V) stak donderdagnamiddag de handen uit de mouwen bij het sierteeltbedrijf van Chris Marreel en Nancy Quintyn in Pittem. Hij deed dat op uitnodiging van de Boerenbond.

Dochy werkte er een namiddag mee in het kader van de jaarlijkse zomerstages van de Boerenbond, een initiatief waarmee de vereniging politici de kans geven om kennis te maken met de landbouwsector en hen tegelijk een blik achter de schermen van moderne bedrijven gunnen. “Bart Dochy heeft een grote affiniteit met de landbouwsector en is vaak betrokken bij verschillende dossiers die een directe impact hebben op onze land- en tuinbouwbedrijven”, zegt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker.

Chris Marreel, die behalve sierteler ook schepen is voor CD&V in Pittem, heette Bart Dochy welkom in het bedrijf. Parlementslid Dochy leerde er onder meer hoe binnen Plantcare, en binnen siertteeltbedrijven in het algemeen, vermarkting, milieubewust handelen en kwaliteit blijvende aandachtspunten zijn.