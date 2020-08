Villa onbewoonbaar na hevige brand in keuken, kat overleeft vlammenzee niet LSI

19 augustus 2020

17u58

Bron: LSI 4 Pittem Een villa op de hoek van de Veldstraat en de Brugsesteenweg in Pittem heeft woensdagnamiddag zware schade opgelopen bij een brand. Het vuur ontstond in de keuken, maar bracht ook in de woonkamer heel wat schade toe. Het gezin moet tijdelijk naar een ander onderkomen op zoek.

De brand ontstond rond 15.45 uur in de keuken van de villa van Andy Spriet (47) en Marijke Vanneste (44). In een mum van tijd stond de keuken in lichterlaaie. De bewoners van ’t Braamboshof waren in de nabijgelegen loods aan het werk en merkten de brand niet meteen op. Een voorbijganger sloeg alarm.

Bij aankomst kampten de brandweermannen met een verminderde druk op het bluswater. “Toch kregen we de vlammen snel onder controle”, zegt Johan Vandeputte van de brandweerzone Midwest. “Het vuur had zich wel al naar de woonkamer verspreid. De keuken is vernield en ook de woonkamer liep zware schade op. De rest van de woning liep vooral rook- en roetschade op.”

Kat omgekomen

De brand ontstond aan een contactdoos en enkele elektrische apparaten in de keuken. De poes van het gezin kon niet op tijd aan de vlammen ontsnappen. De woning is een tijdje onbewoonbaar. Het gezin kan voorlopig bij familie terecht en zal daarna waarschijnlijk naar een crisiswoning van de gemeente Pittem verhuizen. Naast de heropbouw van de keuken zal de rest van de woning een grondige opknapbeurt nodig hebben.

Voor Andy en Marijke en hun kinderen Jilles (19) en Axel (17) is het de tweede keer dat ze met een brand geconfronteerd worden. In 2008 raakte een loods op het erf, waar toen ook een groenten- en fruitwinkel gevestigd was, vernield.