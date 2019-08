Vijf dagen nadat auto De Peerdekens binnenknalt, gaat restaurant vanaf donderdag al weer open Hans Verbeke

13 augustus 2019

17u57 1 Pittem Donderdag, amper vijf dagen nadat de gevel van hun restaurant zo zwaar toegetakeld werd bij een ongeval, openen Ann Verduyn en Peter Verrecas opnieuw de deuren van restaurant De Peerdekens.

R.D. (18), die gedomicilieerd is in Tielt, maar eigenlijk in Wingene woont, was zaterdag na een nachtje stappen op weg naar huis toen het op de Turkeijensteenweg in Egem verkeerd liep. De automobilist viel in slaap achter het stuur en knalde in de zijgevel van restaurant De Peerdekens. De jongeman, die onder invloed reed van drugs, bleef ongedeerd. De schade was echter enorm. In de zijgevel gaapte een groot gat en ook binnen was de ravage groot.

Speciale wand geplaatst

Omdat ook de leiding van de gastoevoer kapot was, moesten de uitbaters noodgedwongen hun zaak sluiten. “We wilden onze klanten niet in de kou laten staan en hebben alles op alles gezet om snel weer de deuren te kunnen openen”, zegt Ann Verduyn, die als chef-kok in de potten roert in De Peerdekens. “Donderdag is het zover. Net op tijd, want we hebben twee feestjes voor zestig mensen. We hebben in het restaurant een voorlopige wand moeten plaatsen en verliezen daardoor vijftien zitplaatsen. Maar we hebben ook nog onze veranda, waar behoorlijk wat mensen kunnen zitten.”

Dankbaar voor snelle tussenkomst

Door de zware klap op de gasinstallatie was de toevoerbuis onder de grond ook geraakt en was er drukverlies op het interne gasnet. “De mensen van Fluvius hebben echter schitterend werk verricht en gezorgd voor een snelle herkeuring van de installatie”, zegt Ann. “Ook voor de inzet van de hulpdiensten zijn we heel dankbaar.” Ann, die in het restaurant ondersteund wordt door zoon Thomas, beseft wel dat nog niet alle leed geleden is. “De komende weken en maanden zullen nog zwaar worden. Het is nog helemaal niet duidelijk wanneer de definitieve herstellingen worden uitgevoerd. Het schadedossier is nog in volle opmaak. Maar we kunnen werken en gasten ontvangen. Het beschadigde deel van het gebouw is gestut volgens de hoogste normen, de mensen hoeven zich geen zorgen te maken.”