Vier landbouwbedrijven op en rond Pittemberg bundelen de krachten voor nieuwe hoevewandeling: “Door corona herontdekt iedereen zijn eigen streek” Sam Vanacker

18 augustus 2020

11u22 0 Pittem Pittem heeft er een nieuwe wandel- en fietsroute bij. Voortaan kun je op en rond Pittemberg een hoeveroute afleggen. De route voert langs pluimveebedrijf Heidi’s Hoeve-eieren, varkenskwekerij het Sint-Amandshof, rundveebedrijf De Mahoney en witloofboerderij Hoeve Vandewalle.

Onder de noemer ‘Een wandeling met pit’ kun je met een handig kaartje Pittemberg ontdekken. Het gaat om een initiatief van Inagro in het kader van de provinciale campagne ‘Ik Zomer West-Vlaams’. “Naar aanleiding van de Zomer van de Korte Keten kregen we van Inagro de vraag of we onze producten in de kijker konden zetten”, legt Hilde Van Parys van Hoeve Vandewalle uit. “Aangezien er bij onze hoeve in de Puttensdreef al langer een automaat staat en we steeds meer volk over de vloer krijgen, besloten we een terrasje met palletten aan te leggen, helemaal in hoevestijl.”

Daar stopt het niet. Hilde bundelde de krachten met collega’s Heidi Popelier, Daisy Deruyck en Tania De Roo. Via Inagro kwamen ze in contact met een studiebureau, dat een nieuwe wandel- en fietsroute van 7,8 kilometer uitdokterde. Op die route worden de vier landbouwbedrijven met elkaar verbonden en bij elk van de bedrijven valt er wat te zien. Zo heeft het Sint-Amandshof een indrukwekkende kijkstal waar bezoekers op elk moment van de dag in de moderne varkensstal kunnen kijken. Bij rundveebedrijf De Mahoney kun je de koeien dan weer zien grazen en bij Heidi’s Hoeve-eieren kun je regelmatig de scharrelkippen buiten zien lopen.

Een beter moment voor de lancering van de nieuwe wandeling is er niet, want de landbouwbedrijven merken dat het toerisme in eigen streek flink in de lift zit. “Het is onvoorstelbaar hoeveel meer volk er passeert. Bijna van de ene dag op de andere verdwenen de auto’s en kwamen er fietsers en wandelaars in de plaats”, pikt Heidi in. “In de weekends van moederdag en vaderdag stonden de mensen bijna tot op straat aan te schuiven voor de automaat”, vult Hilde aan. “Door corona herontdekt iedereen zijn eigen streek.”

De Wandeling met Pit is gebundeld in een handig foldertje dat te vinden is bij elk van de vier bedrijven. De route is ook online te vinden via een QR-code in de flyer of op www.routeyou.com.