Vier illegalen - mét mondmasker - uit vrachtwagen geplukt bij bedrijf in Pittem LSI/VHS

31 augustus 2020

12u54

Bron: LSI/VHS 0 Pittem Bij een transportbedrijf in Pittem zijn maandagochtend vier personen zonder verblijfspapieren in een vrachtwagen gevonden. Na de administratieve afhandeling konden ze opnieuw beschikken.

Rond 9 uur werden de vrouw en drie mannen bij Vos Cargo Logistics in de Vannestenstraat in Pittem in een vrachtwagen aangetroffen. Ze verkeerden in goede gezondheid en hadden, opmerkelijk, elk een mondmasker op.