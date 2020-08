Vier Egemse Cyclospurters rijden met de fiets naar Mont Ventoux Sam Vanacker

07 augustus 2020

14u25 0 Pittem Freddy Vereecke, Dominique Scharlaeken, Mark Nemegheer en Bert Commyn van de Egemse Cyclospurters fietsen op dit moment richting de Mont Ventoux. Ze zijn op zaterdag 1 augustus vertrokken en als alles goed gaat staan ze op 8 augustus na zeven dagen op de fiets op de top van de iconische berg.

Het was Freddy Vereecke die het idee lanceerde na een clubrit. “In een zotte bui en na een paar Duveltjes zei ik dat ik altijd al eens naar de Mont Ventoux heb willen fietsen. Dominique reageerde dat hij wel mee zou gaan. We gooiden het in de groep en ook Mark en Bert sprongen op de kar”, zegt Freddy. “De week nadien stippelden we een route uit en op 1 augustus zijn we vertrokken. De eerste dagen hebben we stevig door moeten fietsen, omdat we meer dan 650 kilometer wilden halen op drie dagen. Op die manier konden we dan in de omgeving van de Ventoux kortere ritten inlassen. We rijden graag sportief met de Cyclospurters, maar het is ook de bedoeling dat we wat kunnen genieten.”

Voordeel voor de vier dappere fietsers is dat ze niet zelf hun bagage moeten meetorsen. “Drie echtgenotes vergezellen ons met de wagen. Ook zij gaan trouwens een uitdaging aan, want op de dag van de beklimming van de Ventoux fietsen ze met ons mee de berg op. Zondag keren we dan allemaal terug huiswaarts. Met de wagen wel te verstaan.”