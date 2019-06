VIDEO. Waaghalzen maken succesvolle achterwaartse salto met zijspanmotor Sam Vanacker

14 juni 2019

16u38 6 Pittem Pittemnaar Jason Van Daele en zijn kompaan Birgen Beernaert uit Lichtervelde zijn erin geslaagd een achterwaartse salto te maken met een zijspanmotor. De stunt werd nooit eerder gedaan en is een absolute wereldprimeur.

Motorcrosser Jason Van Daele (28) was al sinds februari aan oefenen voor de stunt op een verlaten industrieterrein in Pittem. “Solostunts in het motorcrosscircuit zijn niet ongewoon, maar stunts met een zijspanmotor zijn ongezien. Niemand heeft het ooit geprobeerd”, wist hij toen. De eerste maanden trainde Jason nog samen met zijn Nederlandse collega Robbie Bax, maar die gaf uiteindelijk verstek. “De voorbereiding sleepte wat langer aan dan verwacht en het was even wachten op de ideale weersomstandigheden”, legt Jason uit. “Uiteindelijk heeft Robbie moeten afhaken omdat hij zich moest voorbereiden op een WK-wedstrijd en het risico op een blessure niet wou lopen.”

Derde keer, goede keer

Dus oefende Jason de voorbije maand met Lichterveldenaar Birgen Beernaert. Met een zelfgemaakte schans van 3,2 op 6 meter. Eerst op een grote luchtzak van sponsor BigAirBag, daarna met een berg aarde. “We hebben elke training gefilmd en hebben telkens de beelden geanalyseerd. Daarna was het een kwestie van rekenen, meten en tellen. Zo voerden we telkens kleine aanpassingen uit, tot alles onder controle was. Drie keer hebben we het geprobeerd. De eerste twee keer raakten we wat uit evenwicht en gingen we onderaan de heuvel over de kop, maar daar hebben we niks aan over gehouden. De derde keer was het prijs. We droegen uiteraard ook altijd een harnas en beschermende kledij. In april ben ik voor de tweede keer papa geworden en een machine van tweehonderd kilogram op mijn nek krijgen, vermijd ik liever.”

Of Jason nog van plan is om zulke stunts te doen? “Niet onmiddellijk, nee. De voorbereiding en de training heeft langer geduurd dan ik verwacht had. Tijd om wat gas terug te nemen.”