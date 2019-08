Verdere polarisatie rond windmolenplannen Pittem: Oppositie pro, actiegroep Leefbaar Pittem contra, CD&V in het midden Sam Vanacker

27 augustus 2019

12u39 1 Pittem Het openbaar onderzoek rond de plannen van EDF Luminus voor drie windmolens in Pittem is gestart en alle betrokken partijen halen het zwaardere geschut boven. Het gemeentebestuur, de actiegroep Leefbaar Pittem en Luminus organiseren tussen 4 en 11 september maar liefst vier verschillende infovergaderingen. Oppositiepartij NieuwPittemEgem laat ondertussen weten dat ze pro windmolens zijn.

Consensus

Zelden is Pittem zo verdeeld geweest. Beide kampen hebben fervente voor-en tegenstanders en dat blijkt ook uit een kleine online rondvraag van oppositiepartij NieuwPittemEgem. Volgens de enquête - die weliswaar slechts door 150 mensen werd ingevuld - is 55 procent van de Pittemnaars pro windmolens in de gemeente. 45 procent is tegen. NieuwPittemEgem zelf is voorstander. “Na de enquête en na intern overleg hebben we een consensus bereikt. We zijn en blijven voorstander van hernieuwbare energie, ook in Pittem. Anderzijds lijken ons de bestaande procedures en regels sluitend genoeg. Als er gegronde bezwaren zijn, dan worden die ongetwijfeld ook gehoord”, aldus voorzitter Christophe Vancoillie (NPE) “Wat gaan we anders later zeggen tegen onze kinderen en kleinkinderen? Dat we tegenstanders waren van hernieuwbare energie en niet wilden meehelpen aan het onder controle krijgen van de klimaatverandering?”

Objectieve vergadering

“Het allerbelangrijkste op dit moment is dat iedereen correct en objectief geïnformeerd wordt”, zegt schepen van Omgevingsvergunningen Denis Fraeyman (CD&V). “Tijdens de eerste infovergadering in juli werd vooral in algemene bewoordingen gepraat en werd er vaag naar studies verwezen. De kwestie moet ten gronde besproken worden. Daarom hebben we Luminus ook gevraagd om een nieuwe infovergadering te organiseren op 5 september om 20 uur in De Magneet. Met het gemeentebestuur gaan we er alles in goede banen proberen te leiden.” De schepen wil zich tijdens het openbaar onderzoek niet voor of tegen de plannen uitspreken, maar eerder liet zijn partij wel al weten dat ze ‘het roekeloos aansnijden van open ruimte’ geen goed idee vonden.

“Iedereen heeft recht op een eigen standpunt, maar het is spijtig dat zoveel mensen blindelings geloven in die groene verhaaltjes” Veerle Mattan, Leefbaar Pittem

Objectieve tegenvergadering

Bij de actiegroep Leefbaar Pittem horen we nog een ander verhaal. “Iedereen heeft recht op een eigen standpunt, maar het is spijtig dat zoveel mensen blindelings geloven in die groene verhaaltjes”, reageert Veerle Mattan. “Op 5 september zal Luminus ongetwijfeld terug een mooi verhaal proberen op te hangen, maar het is de windmolenbouwers heus niet te doen om het redden van de planeet. De echte motivatie is geld. Hoe meer je je in de materie verdiept, hoe duidelijker dat wordt. Daarom organiseren we met de actiegroep op 11 september om 19 uur in het Sint-Amandshof een eigen, objectieve infovergadering als tegenreactie. Experts en mensen die effectief naast een windmolen wonen komen er hun ervaringen delen. Nadien kan iedereen die dat wil ter plaatse een bezwaarschrift invullen.”

Bezoek aan windmolenpark en individuele gesprekken

Tot slot zit ook EDF Luminus zelf niet stil. Alle Pittemnaren hebben ondertussen een brief gekregen met een aantal meest gestelde vragen over windmolens. Daar hoort ook een uitnodiging bij voor een bezoekje aan een windmolenpark in Kortrijk op 11 september. Bewoners die met vragen zitten krijgen bovendien ook nog eens de kans om op 4 september een individueel gesprek te voeren met vertegenwoordigers van Luminus bij Ten Eeckhoutte.

Het openbaar onderzoek rond de windmolenplannen loopt nog tot 22 september. Tot die tijd kunnen bewoners de plannen inkijken op het gemeentehuis en eventuele bezwaren of opmerkingen indienen. Kort daarna formuleert het gemeentebestuur een advies. Dat advies gaat dan naar de provincie, die beslist of de vergunning er komt of niet. Als de aanvraag goedgekeurd wordt, zou de bouw van de molens al kunnen starten midden volgend jaar.