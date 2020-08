Veiliger naar school dankzij extra zebrapaden en parkeerverbod Sam Vanacker

27 augustus 2020

15u29 0 Pittem Met het oog op een verkeersveilige start van het nieuwe schooljaar volgende week voerde het gemeentebestuur enkele aanpassingen uit in de schoolomgevingen. Drie punten uit het Met het oog op een verkeersveilige start van het nieuwe schooljaar volgende week voerde het gemeentebestuur enkele aanpassingen uit in de schoolomgevingen. Drie punten uit het eerder voorgestelde actieplan ‘Veilig op weg naar school’ van de werkgroep Veiligheid van de CD&V werden gerealiseerd.

Er ligt een extra zebrapad op de hoek van de Kauwstraat en de Eikeldreef en er is gele markering aangebracht op de hoek van de Kauwstraat met de Koolskampstraat. In die zone mogen auto’s niet meer parkeren, wat een vlottere verkeersstroom moet opleveren bij het begin en aan het einde van de lesdag. Het geeft ook fietsende kinderen wat meer ademruimte. In Egem zijn ook twee extra oversteekplaatsen in de buurt van de school aangebracht. “We hebben het actieplan onder de loep genomen en onderzocht welke actiepunten snel konden gerealiseerd worden”, zegt burgemeester Ivan Delaere (CD&V). “Binnenkort plaatsen we ook nog permanente bewegwijzering op een verkeerseducatieve route, dezelfde route als van het fietsexamen van de scholen. Zo kunnen kinderen al op jonge leeftijd beginnen oefenen. Verder zetten we ook in op sensibilisering over de dode hoek. Enkele gemeentelijke voertuigen kregen een preventiesticker en we schreven ondernemers en landbouwers aan met de vraag deze sticker zelf ook aan te brengen. De stickers zijn nog altijd te verkrijgen in het gemeentehuis. Van de overige actiepunten worden er nog een aantal in een latere fase uitgevoerd.”

Els Goeminne en Nathalie Delaere, voorzitters van CD&V Pittem-Egem, zijn tevreden. “We zijn blij dat het gemeentebestuur al een aantal van onze voorstellen in het straatbeeld heeft toegepast. Ondertussen verschijnen op verschillende plaatsen in Pittem-Egem trouwens ook de jaarlijkse ‘Veilig terug naar school’-affiches. Zo maken we elke weggebruiker attent op de schoolgaande kinderen. Dit jaar is het thema uitgebreid naar ‘Veilig & Gezond naar school’. Wie wil meewerken, kan een raamaffiche bestellen via info@pittem.cdenv.be of kan terecht bij de leden.”