Twintigers klaar voor laatste etappe van hun ‘Ronde van België’: “We voelen ons gesteund door vele reacties” CDR DJP

20 juli 2020

19u48 8 Pittem De zes bevriende twintigers uit Ingelmunster, Meulebeke, Pittem en Kanegem die op de Vlaamse feestdag startten met hun ‘Ronde van België’ maken zich op voor de finale etappe van hun 1.304 kilometer lange tocht langs de grenzen van ons land.

Maandagmiddag waren ze te vinden op een terras in Watou waar ze enkele streekbiertjes van Sint-Bernardus nuttigden, vooraleer door te rijden tot in Koksijde. Nadat hun fietsverhaal vorige donderdag op HLN.BE verscheen, kregen ze heel wat reacties via Facebook en andere kanalen. “Het stimuleerde ons allen om verder te rijden, want net op dat moment zaten we op het lastigste parcours in de Ardennen. Het deed deugd dat zoveel mensen ons steunden bij de trip”, zeggen ze bijna in koor. Karel Vandewiele uit Ingelmunster, Maxime Vanooteghem uit Meulebeke, Michiel Van Staen uit Marialoop, Liam Tavernier uit Kanegem en Victor Mouton en Lowie Defour uit Pittem komen op de nationale feestdag weer aan in Gent, waar ze ook vertrokken. Dan kunnen ze beginnen denken aan hun volgende uitdaging.