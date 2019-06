Tweedehandsfietsen voor een prijsje in nieuwe fietsbieb VDI

01 juni 2019

17u04

Bron: VDI 0 Pittem Wie een tweedehandsfiets voor zijn of haar kinderen zoekt, kan voortaan terecht in de fietsbieb van Pittem. Die is voortaan elke eerste zaterdagvoormiddag van de maandag open en biedt fietsen tegen een klein prijsje aan.

De Fietsbieb is een initiatief van Beweging.net en zet tweedehandsfietsen voor kinderen van 2 tot 12 jaar tiptop in orde om ze vervolgens voor een prijsje opnieuw ter beschikking te stellen. “Voor 20 euro fietsgeld en een waarborg van 20 euro kan je één jaar lang een kinderfiets op maat gebruiken”, legt Heidi Lievrouw uit. “Gedurende dit jaar mag de ontleende fiets altijd ingewisseld worden voor een ander exemplaar uit de Fietsbieb. Wie een kinderfiets in goede staat aan de Fietsbieb schenkt krijgt een jaar fietsgeld in ruil.”

Het is reeds de twintigste Fietsbieb in die in West-Vlaanderen de deuren opent. In totaal zijn er in onze provincie via het initiatief meer dan 2.000 tweedehandsfietsen beschikbaar. “Ons vast uitleenpunt bevindt zich in den garage in de Schuiferskapellestraat 3 in Pittem, in de garage van een OCMW-woning”, verduidelijkt Heidi. “Ze is elke eerste zaterdag van de maandag van 10 tot 12 uur open. In december en januari gebeurt dat op afspraak.”