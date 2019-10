Tweede Pittem Goes Crazy in het teken van Rode Neuzen Sam Vanacker

01 oktober 2019

11u30 0 Pittem De tweede editie van de ‘Pittem Goes Crazy’-fuif in zaal De Magneet vindt plaats op zaterdag 5 oktober. Vorig jaar werd de opbrengst van die fuif nog gebruikt voor de wagen van de Tieltstraat op Zotte Maandag, maar voortaan wordt er gefuifd voor het goede doel. Dit jaar staat Pittem Goes Crazy in het teken van Rode Neuzen.

“Vanaf nu wordt de fuif door een nieuw team georganiseerd dat los staat van het Tieltstraatcomité”, legt Daisy Demarez uit. Zij staat samen met Tony De Wielemaeker, Benny Wullaert en Sandra Vanseveren in voor de organisatie van Pittem Goes Crazy. De opbrengst gaat niet meer naar de wagen van het Tieltstraatcomité, maar naar het goede doel. Dit jaar viel de keuze op Rode Neuzen, het initiatief van vtm, HLN, Belfius en Q-music dat de mentale en fysieke weerbaarheid van Vlaamse jongeren wil bevorderen.

Uit eigen ervaring

Die keuze is geen toeval. “Ik heb zelf een opleiding genoten als jongerencoach, heb vijf jaar een zelfstandige praktijk gehad als kindercoach en volgend jaar start ik mijn praktijk als jongerencoach opnieuw op”, zegt Daisy. “37 procent van onze jongeren zit niet goed in zijn vel en ongeveer zestig procent heeft het gevoel dat ze niet aan de hoge verwachtingen van de maatschappij kunnen voldoen. Ik weet als geen ander hoe hoog de nood aan begeleiding is. We willen zoveel mogelijk geld inzamelen omdat elke jongere steun kan gebruiken om zich beter te wapenen. Per slot van rekening is de jeugd de toekomst.”

Flatscreen te winnen

Naast de fuif verkoopt het team ook accessoires van Rode Neuzen Dag. Zowel in aanloop naar de fuif als op de avond zelf worden sleutelhangers, balpennen en rode neuzen verkocht. Bijzonder is dat er tijdens de fuif ook vijf smartphones en een flatscreen televisie verloot worden. Voorwaarde om kans te maken op die prijzen is dat deelnemers een van de accessoires kunnen voorleggen. De deuren van De Magneet openen om 20 uur. Tickets in voorverkoop zijn te verkrijgen bij de lokale handelaars en kosten vijf euro. Aan de deur betaal je acht euro.