Tweede grootste aantal pv’s wegens niet naleven coronamaatregelen uitgeschreven in Pittem. Burgemeester roept inwoners op om beter te doen: “Blijf in uw kot. Alleen zo kunnen we samen deze crisis overwinnen met zo weinig mogelijk slachtoffers” Charlotte Degezelle

04 april 2020

12u10 60 Pittem Pittemnaars vinden het blijkbaar bijzonder moeilijk om de coronamaatregelen na te leven. De gemeente staat op de tweede plaats wat betreft aantal uitgeschreven pv's. Burgemeester Ivan Delaere publiceerde een open brief op zijn Facebookpagina waarin hij alle Pittemnaars oproept hun verstand te gebruiken en discipline aan de dag te leggen.

Burgemeester Delaere is triest door de vaststelling dat de Pittemnaren zich hardleers tonen als het gaat om het naleven van de coronamaatregelen. “De situatie waarin we ons bevinden is ernstig en ook wel wat verwarrend”, schrijft hij. “We vechten massaal tegen een onzichtbare vijand. Maar net door die onzichtbaarheid is het ook voor een aantal onder ons moeilijk te begrijpen waarom de maatregelen zo streng zijn. Toch is het van levensbelang te doen wat ons gevraagd wordt. Het belangrijkste is het respecteren van de ‘social distance’, afstand houden dus. Ik kan dit niet genoeg benadrukken! Alleen zo kunnen we samen deze crisis overwinnen met zo weinig mogelijk slachtoffers. Iedereen die deze maatregelen opvolgt en zijn gewoontes aanpast, ben ik enorm dankbaar. Maar spijtig genoeg moeten we vaststellen dat deze maatregelen nog altijd niet door iedereen in onze gemeente gevolgd worden.”

Dit bericht naar jullie toe is zeker geen pleidooi om om te schakelen naar het verklikken van je medemens, maar eerder een vraag naar een grotere discipline Burgemeester Ivan Delaere

Tuinfeestjes

Pittem staat op de tweede plaats wat betreft het aantal uitgeschreven pv’s. “Niet omdat we het zo goed doen, maar net het omgekeerde: wegens het niet naleven van de maatregelen”, gaat Delaere verder. “Er worden nog steeds kaartnamiddagen (in privékring) of kleine tuinfeestjes georganiseerd. Ook overtredingen tegen het aantal personen in één voertuig (niet van hetzelfde gezin) blijven gebeuren. En dat stemt mij als burgemeester bijzonder triest. Dit bericht naar jullie toe is zeker geen pleidooi om om te schakelen naar het verklikken van je medemens, maar eerder een vraag naar een grotere discipline.”

Bewegen mag volgens de regels

Burgemeester Delaere dringt er bij zijn inwoners op aan dat ze zich schikken naar de regels. “Natuurlijk mag je nog altijd iets actiefs doen! Even in beweging zijn door te wandelen, te joggen of te fietsen is niet alleen een manier om energie kwijt te raken, maar ook een moment van verademing. Natuurlijk mag je nog contact houden met elkaar. Maar bellen, sms’en of met andere digitale communicatiemogelijkheden kun je ook een leuk gesprek voeren. Natuurlijk mag je nog buiten komen. (Essentiële) verplaatsingen met je wagen kunnen nog altijd, mits het respecteren van de opgelegde maatregel. Maar het is zo belangrijk dat we dit allemaal op een goeie, veilige manier doen, zoals ons gevraagd wordt. Zo help je niet alleen jezelf, maar ook de mensen om je heen. Meer dan ooit maak jij het verschil! Alleen samen zullen we dit overwinnen. Alleen samen zullen we sterk staan. Blijf thuis. Zorg goed voor jezelf en voor elkaar.”