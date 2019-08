Tweedaagse Trial in kleigroeve belooft spektakel te worden Sam Vanacker

13 augustus 2019

14u38 2 Pittem De Koninklijke Auto Moto Club Eendracht Torhout organiseert in het weekend van 24 en 25 augustus voor de 29ste keer de tweedaagse Trial van de Kleigroeve op de site van de voormalige steenbakkerij in Egem.

Verschillende internationale piloten tekenen present, maar ook het kruim van de Belgische trialbeoefenaars zal er zijn. Voor het eerst in de geschiedenis doet er met Emile Mattheeuws uit Oedelem ook een piloot mee van eigen bodem in de Trial2-klasse. Verder rijden ook Jitse Den Baes (Zwevezele, nieuwelingen), Stijn Meirhaeghe (Tielt, junior) en Arno Huyghe (Torhout, nationalen) in de lagere klasses ook voor eigen publiek.

Extra steenblokken

“De voorbereidende werken op het terrein zijn twee maanden geleden al gestart. “Elk jaar proberen we het parcours een eigen karakter te geven”, zegt voorzitter Philippe Damiens. “Onze parcoursbouwer kon dit jaar twee graafmachines gebruiken en daardoor hebben we extra steenblokken geplaatst om spectaculaire stukken aan te leggen voor de hoogste klasse. In de marge worden ook fietstrialdemonstraties georganiseerd aan de grote tent”, gaat Damiens verder. “Onder andere Simon Meirhaeghe, Indy Eeckhout en een aantal jonge talenten van het plaatselijke MTK fiets trial team tonen er hun kunnen. Wie een trialfiets heeft, mag gratis het demopark op.”

Gratis

De aftrap van de 29ste Trial wordt op vrijdagavond gegeven met een barbecue in de tenten op het terrein op de Nieuwe Egemseweg. De camping gaat open om 16 uur. De wedstrijden starten zowel op zaterdag als op zondag om 11 uur. Piloten kunnen ter plaatse inschrijven vanaf 9 uur. Voor toeschouwers is het evenement gratis.