Tuinbeurs Tuinhier Pittem-Egem uitgebreid met tweedehandsbeurs en korteketenmarkt Sam Vanacker

28 mei 2019

09u40 3 Pittem Tuinhier Pittem-Egem organiseert op zondag 2 juni naar jaarlijkse gewoonte een Tuinbeurs. Dit keer krijgt die beurs een feestelijk tintje, want Tuinhier Pittem-Egem bestaat 25 jaar. Er staan meteen ook enkele nieuwigheden op het programma.

De beurs vindt plaats in zaal De Magneet van 10 tot 18 uur en gebeurt in samenwerking met de Pittemse imkersvereniging Bloesem, die er een imkersstand uitbaat. “Nieuw is dat de beurs uitgebreid wordt met een tweedehandstuinbeurs”, zegt voorzitter Hendrik Reilhof. “Men kan er alles kwijt wat maar enigszins met de tuin te maken heeft: tuinmateriaal, tuinmachines, vijvermateriaal, overtollig plantgoed, groenten en fruit van eigen kweek, kleinvee, tuinmeubelen en dergelijke. Iedereen kan standhouder worden. Verder is er ook een ‘korte keten’-verkoop mogelijk. Al wie eigen gekweekte produkten wil aanbieden kan er een gratis standplaats bekomen.”

Behalve de tuinbeurs wordt ook de pompoenwedstrijd van Tuinhier vernieuwd. “Naast het kweken van de grootste pompoen is er dit jaar ook een wedstrijd grootste prei, grootste aardappel, ajuin en wortel. Wie wil deelnemen kan alvast beginnen met de kweek. Wie wil deelnemen aan de pompoenwedstrijd kan gratis plantjes van reuzenpompoen verkrijgen bij Tuinhier Pittem-Egem.” De voorzitter geeft nog mee dat het 25-jarige bestaan van Tuinhier (oorspronkelijk opgericht als ‘De Volkstuin’) later dit jaar gevierd zal worden.

Wie meer info wil of nog last-minute wil inschrijven kan terecht op hendrikreilhof@hotmail.com of 0476/22.08.93.