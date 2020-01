Trucker probeert nog uit kantelende vrachtwagen te springen, maar raakt zo gekneld Hans Verbeke

25 januari 2020

10u29 75 Pittem Charly Dekyvere (66) uit Pittem is zaterdagmorgen zwaargewond geraakt toen zijn truck vlak bij zijn woning kantelde. Toen de man nog probeerde te ontkomen, raakte hij met zijn linkervoet gekneld tussen het portier en het asfalt.

Het ongeval gebeurde rond 6 uur in de Kriekestraat in Pittem. Charly Dekyvere vertrok er in dienst van het transportbedrijf Vervaeke uit Pittem van aan zijn woning, met vele duizenden kilo’s aardappelen in de laadruimte van zijn vrachtwagen. Om nog onbekende reden verkeek de chauffeur zich in het pikdonker op de smalle straat. De wielen links achteraan de oplegger raakten van de weg af, waardoor het gevaarte aan het schuiven ging. Door het gewicht van de lading kantelde de oplegger, de cabine werd meegesleurd. Charly besefte wat er gebeurde en probeerde in een reflex nog uit zijn cabine te springen. Dat mislukte evenwel. De 66-jarige man raakte daardoor met zijn linkervoet gekneld tussen het portier en het asfalt.

Aandacht trekken

“Ik hoorde iets na zessen toeteren, wel vijf minuten lang”, zegt een buurtbewoner. “Het was duidelijk dat iemand de aandacht wou trekken, maar toen ik buiten keek, zag ik niks. Het was wel nog pikdonker.”

De trucker slaagde er uiteindelijk zelf nog in om de noodcentrale te bellen. Toen ze daar hoorden dat het slachtoffer gekneld zat in zijn cabine, werden onmiddellijk de grote middelen ingezet. De brandweer, een ziekenwagen en een mugteam snelden ter plaatse. “We moesten de cabine optillen met een luchtkussen om het slachtoffer te kunnen bevrijden”, weet brandweerofficier Rob Nachtergaele. “Dat moest bijzonder omzichtig gebeuren. Daarnaast was het zaak om te verhinderen dat het portier verder zou openvallen en op het slachtoffer terecht zou komen. We slaagden evenwel in onze opzet.”

Warm ingeduffeld

Charly Dekyvere kreeg ter plaatse de dringendste zorgen toegediend. De man werd ook warm ingeduffeld, want de temperatuur lag de hele tijd rond het vriespunt. Het depannagebedrijf Verheye uit Ruiselede kwam ter plaatse om de vrachtwagen te takelen. Dat kon pas nadat de lading aardappelen was weggehaald uit de laadbak. De combinatie liep behoorlijk wat schade op door het ongeval. De Kriekestraat was urenlang versperd voor het doorgaand verkeer.