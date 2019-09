Trajectcontrole Wingensesteenweg werkt nog steeds niet Sam Vanacker

03 september 2019

16u19 0 Pittem De trajectcontrolecamera’s die ondertussen al zowat anderhalf jaar opgesteld staan langs de Wingensesteenweg tussen Tielt en Wingene werken nog steeds niet. Dat zei korpschef Claude Vandepitte tijdens de gemeenteraad in Pittem.

Eigenlijk had de trajectcontrole, die over een afstand van zes kilometer tussen Tielt en Wingene loopt, al in april 2018 moeten operationeel zijn, maar die deadline werd niet gehaald en sindsdien bleef het opvallend stil rond het dossier. Ook korpschef Claude Vandepitte, die tijdens de gemeenteraad maandagavond een woordje uitleg kwam geven over de werking van de lokale politie, weet niet wanneer de trajectcontrole zal werken. “We hebben geen zicht op de evolutie van het dossier en werden ook op voorhand nooit geraadpleegd door het Agentschap Wegen en Verkeer over de locatie.”

Eind september 2018 liet het Agentschap Wegen en Verkeer nog weten dat het wachten was op een uitbreiding van het elektriciteitsnet om de camera’s te kunnen aansluiten. Eind mei van dit jaar liet AWV weten dat de camera’s technisch perfect gebruiksklaar waren, maar dat het wachten was op een ijkingsattest. In een korte reactie laat AWV-woordvoerder Veva Daniels nu weten dat de voorbereidingen op het terrein nog niet helemaal afgerond zijn.