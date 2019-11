Tractor wijkt uit voor vuilniskar en knalt door gevel van restaurant: “Maar morgen zijn we opnieuw open” Hans Verbeke

22 november 2019

11u35 6 Pittem De uitbaters van restaurant Berkenhof in Pittem moeten vandaag noodgedwongen de deuren sluiten. Een tractor reed vrijdagmorgen een groot gat in de gevel, de brandweer moest komen stutten. “Vanavond stond hier een huwelijksfeest gepland, maar dat moeten we afzeggen”, zeggen Lawrence Fontaine en Els Callewaert. “Heel vervelend, vooral voor het bruidspaar. Gelukkig zijn ze er al in geslaagd een ander feestadres te vinden.”

Een tractor met aanhangwagen moest vrijdag rond 9 uur uitwijken voor een vuilniswagen op de Brugsesteenweg in Pittem. Het landbouwvoertuig botste tegen een Renault Kangoo en ging in schaar. Het schuivende gevaarte sloeg te pletter tegen de gevel van restaurant Berkenhof. Een hoek van de eetzaal werd weggeslagen. De bestuurder van de tractor bleef ongedeerd. De automobiliste in de Renault Kangoo liep lichte verwondingen op.

Instortingsgevaar

Lawrence Fontaine en Els Callewaert, die al twintig jaar het restaurant uitbaten, waren thuis op het moment van de aanrijding. “Maar we waren in onze privévertrekken en zagen het ongeval dus niet gebeuren”, vertelt Els. Het echtpaar trok wel grote ogen toen ze de schade zagen. Een hoek van het restaurant is weggeblazen. “Omdat er vroeger een extra raam werd geplaatst in de zijgevel is de constructie niet stevig genoeg meer om het gewicht van het dak te dragen”, zegt brandweerofficier Rob Nachtergaele. “Om te vermijden dat een deel van de bovenbouw zou instorten, moesten we nogal wat stutpalen plaatsen.”

Huwelijksfeest afgelast

Een dakwerker snelde ter plaatse om de dringendste werken uit te voeren. Zo werd in het getroffen deel het vals plafond opengebroken om de schade beter te kunnen inschatten. Met plastic zeilen en doeken werd ondertussen geprobeerd de rest van het gebouw stofvrij te houden. “We zitten met de handen in het haar”, zucht Els Callewaert. “Normaal serveren we een dagschotel, maar dat kan vandaag dus niet. Deze avond stond er ook een huwelijksfeest gepland bij ons, ook dat hebben we moeten afzeggen. Het is nooit fijn als je zo’n boodschap moet overmaken. Gelukkig hebben we intussen bericht gekregen dat die mensen een ander feestadres hebben gevonden.”

Zaterdag weer open

Lawrence en Els hoopten zo snel mogelijk de deuren van hun restaurant weer te kunnen openen. “Het zag er eerst allesbehalve goed uit. Maar de brandweer heeft schitterend werk verricht en de stielmannen waarmee we gewoonlijk werken, hebben ander werk even uitgesteld om ons te kunnen helpen. Daardoor is het gebouw nu stabiel. Een bouwkundig expert is de situatie komen bekijken en heeft het gebouw veilig verklaard. Het is nu zaak om het getroffen deel winddicht te maken maar dat zal geen probleem zijn. Later wordt dan de schade hersteld”, zegt het koppel dat intussen de handen vol heeft met telefoontjes van klanten. “De mensen die vrijdagmiddag bij ons gereserveerd hadden, kunnen - als ze dat willen - terecht in De Rysselende Molen, hier wat verderop”, legt Els uit. “Vanaf morgen verloopt alles weer zo normaal mogelijk. Gelukkig maar. Zaterdagavond hebben we een reservatie van een grote groep en zondag komt een familie langs om een gouden jubileum te vieren. We zijn blij dat we die mensen niet moeten teleurstellen.”