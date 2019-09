Tractor laat kilometerslang oliespoor achter, politie zet nietsvermoedende bestuurder aan de kant VHS

19 september 2019

16u14 3 Pittem Een man uit Oedelem die met een lading hout onderweg was naar een verwerkingsbedrijf in Oostrozebeke is donderdag op de Brugsesteenweg in Pittem door de politie aan de kant gezet. Een hydraulische leiding van zijn tractor was stuk en dat veroorzaakte een oliespoor.

Een anonieme patrouille van de politiezone Regio Tielt reed donderdagvoormiddag nietsvermoedend achter een tractor toen de agenten zagen dat er vloeistof aan het lekken was. Ze dachten eerst dat die uit de aanhangwagen van de tractor kwam, maar al snel werd duidelijk dat de vloeistof van de tractor afkomstig was. Bovendien bleek het om olie te gaan, waardoor de rijweg er glad bij lag. Vlak voor het kruispunt aan de Rysselendemolen, in de richting van Kortrijk, zette de patrouille het landbouwvoertuig aan de kant. De man keek vreemd op toen hij zag dat een hydraulische leiding was geknapt en er heel wat olie op straat was terechtgekomen.

Koolskamp Koers

De brandweer maakte de rijweg weer proper. Dat was nodig van het kruispunt aan de Kruiskalsijde tot aan de Rysselendemolen. Omdat er vrijdag Koolskamp Koers is, reden de brandweermannen uit voorzorg ook nog even richting Brugge om te checken of de rijweg daar niet glad was. Het peloton dat aan de start komt van het Kampioenschap van Vlaanderen, zoals Koolskamp Koers officieel heet, moet namelijk over een stuk van de Brugsesteenweg.