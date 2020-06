Toestand van automobilist die in gevel belandde is stabiel VHS

16u42 4 Pittem Sven Biebouw (27), die dinsdagnamiddag Sven Biebouw (27), die dinsdagnamiddag in de gevel van een woning belandde in de Meulebekestraat in Pittem , zal vermoedelijk nog een tijdje in het ziekenhuis moeten blijven, maar zijn toestand is ondertussen stabiel.

Aanvankelijk zag het er niet naar uit dat de man zwaargewond was na het ongeval, maar bij aankomst in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt bleek dat de Pittemnaar er toch wel erg aan toe was. De man verkeerde zelfs even in levensgevaar, maar dat is ondertussen geweken.

Biebouw kwam uit de richting van Meulebeke toen het ongeval gebeurde. De getroffen woning van gemeentewerker Chris Rosseel en zijn echtgenote Annia Vandenborre liep zware schade op.