Tiener (18) onder invloed van drugs valt in slaap en rijdt in gevel van restaurant De Peerdekens Hans Verbeke

10 augustus 2019

16u31 14 Pittem Een jonge automobilist die naar eigen zeggen de hele nacht op de lappen is geweest, heeft zaterdagvoormiddag rond elf uur zware brokken gemaakt in Egem. Hij verloor de controle over het stuur, toen hij in slaap viel, en reed pardoes in de zijgevel van restaurant De Peerdekens. De 18-jarige bestuurder uit Tielt, die positief testte op drugs, bleef ongedeerd maar de schade aan het restaurant is groot. “We moeten voorlopig noodgedwongen sluiten”, zeggen de geschrokken uitbaters.

Ann Verduyn en Peter Verrecas, de uitbaters van het populaire restaurant De Peerdekens langs de Turkeijenstraat in de Pittemse deelgemeente Egem, deden zaterdagvoormiddag de schrik van hun leven op. “Er was een klap en het hele gebouw daverde”, zegt Peter. “Samen met mijn zoon Laurens, die ook thuis was, repte ik me naar buiten. We wreven ons even de ogen uit toen we zagen dat er een auto stak in de zijgevel van ons restaurant. De voorzijde was helemaal naar binnen geschoven maar de konden het portier openen en de bestuurder eruit halen. Hij was helemaal versuft maar ongedeerd. Hij vertelde dat hij uit was geweest en zijn bed nog niet had gezien.”

Dubbele muur

De Seat Ibiza van de aanrijder, de 18-jarige R.D. uit Tielt, boorde zich niet alleen door de zijgevel maar ook nog eens door het metselwerk van fraai gedecoreerde binnenmuur waartegen de kachel van het restaurant staat opgesteld. Beiden liepen zware schade op. “Maar die dubbele muur heeft volgens de brandweer verhinderd dat het voertuig helemaal binnen reed en uiteindelijk allicht tegen onze toog zou terechtgekomen zijn”, zegt Peter. “Toch is de schade groot. Het gebouw vertoont scheuren en net op de hoek waar de aanrijding zich voordeed, bevond zich ook de leiding van de gastoevoer. Ook die is vernield.”

Snel onder controle

Door het ongeval ontsnapte gas maar de brandweer kreeg de situatie snel onder controle. Een medewerker van netbeheerder Fluvius repte zich ter plaatse om zich ervan te verzekeren dat er geen gevaar meer dreigde en na de takelwerken het nodige te doen. “We waren bang, want met gas weet je nooit”, zegt Ann Verduyn. “De kapotte toevoerleiding betekent echter ook dat we noodgedwongen moeten sluiten. We kunnen niet meer koken. Dat is een dikke streep door de rekening. Op weekenddagen zijn we altijd volgeboekt. De mensen die bij ons reserveerden en een telefoonnummer achterlieten, zullen we proberen te bereiken. Hopelijk doet het nieuws snel de ronde, zodat we straks geen mensen moeten ontgoochelen die hier plots komen opdagen.”

Lesje geleerd

De brandweer stutte de aangereden gevel en ruimde de brokstukken op. Pas toen duidelijk was dat er geen instortingsgevaar dreigde, werd het wrak van de Seat Ibiza weggetrokken uit de gevel. Nadien werd de gevel dichtgemaakt met houten panelen, in afwachting van de definitieve herstelling. “Het is ons een raadsel hoe het nu voorlopig verder moet”, zegt Peter Verrecas. “Dit weekend blijven we alleszins dicht. Voor volgende week zien we dan wel. Hoe dan ook, moeten we opnieuw eerst gasvoorziening hebben voor we opnieuw in de kookpotten kunnen roeren. En verder hopen we dat die jonge automobilist, van wie we blij zijn dat hij niet gewond is, z’n lesje heeft geleerd. Het is duidelijk dat hij eigenlijk niet in staat was om met de wagen te rijden.” R.D. was niet onder invloed van alcohol maar testte wel positief op drugs. Zoals de wet dat voorschrijft, werd zijn rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor een periode van vijftien dagen. Hij zal zich later ook voor de politierechtbank moeten verantwoorden.