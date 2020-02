Theater Binnenstebuiten in het spoor van Agatha Christie met ‘The Mousetrap’ Sam Vanacker

06 februari 2020

11u28 4 Pittem Theater Binnenstebuiten brengt vanaf eind februari ‘The Mousetrap’ op de planken in het Buurthuis in Egem. Het gaat om een van de bekendste detectiveverhalen van de Britse schrijfster Agatha Christie. De regie is in handen van Danny Verlinden.

Het theatergezelschap waagt zich met haar zevende productie aan een absolute klassieker. The Mousetrap speelt zich af in een Brits hotel. Er wordt een moord gepleegd en aangezien het hotel volledig ingesneeuwd is, moet de moordenaar een van de gasten zijn. Het toneelstuk is van Agatha Christie, die ook Hercule Poirot bedacht, en wordt al sinds 1952 gespeeld in Londen. 68 jaar na de première wordt het stuk er nog altijd opgevoerd, waarmee The Mousetrap de langst lopende toneelvoorstelling ter wereld is. Opmerkelijk is dat The Mousetrap nog nooit verfilmd is. Agatha Christie heeft namelijk in haar testament laten opnemen dat het stuk niet verfilmd mag worden zolang het nog in het theater wordt gespeeld.

“Zelf heb ik in 2018 de 27.161ste voorstelling van The Mousetrap gezien in Londen”, zegt regisseur Danny Verlinden. “Voor een toneelvereniging is het niet vanzelfsprekend een thriller te brengen. Het vraagt veel concentratie van de spelers. Improviseren is uitgesloten. Je mag niets vergeten, maar mag ook zeker niet te veel zeggen. Maar Theater Binnenstebuiten durft het aan de belangrijkste thriller van Agatha Christie te brengen. En ik kan u verzekeren dat ik fier ben op deze ploeg.”

De cast bestaat uit Ineke Hellebuyck, Tom Verbiest, Dave Buyck, Kristien Goedgebuer, Kelly Quintyn, Hilde Vergote, Gert Janssens, Hilde Van Maele. The Mousetrap wordt opgevoerd op vrijdag 28 en zaterdag 29 februari en op zondag 1, dinsdag 3, vrijdag 6 en zaterdag 7 maart. De voorstellingen starten telkens om 20 uur, op zondag 1 maart is dat om 16 uur. Kaarten kosten acht euro en zijn te koop op www.theaterbinnenstebuiten.be.