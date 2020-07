Tattoo-artist en voormalig Ink Master-winnares Djoels begint nieuw hoofdstuk in Egem: “Ik voel me hier al helemaal thuis” SVR & VDI

07 juli 2020

11u21 0 Pittem Julie ‘Djoels’ Bouckhuyt (28), een van de bekendste tattoo-artists van Vlaanderen, werkt voortaan vanuit Egem. Djoels won in 2017 nog de Vlaams-Nederlandse versie van de wedstrijd Ink Master op zender SpikeTV. Net voor de coronacrisis besloot ze haar tattooshop in Deinze te ruilen voor een nieuwe studio met zicht op de kerk van Egem. Maandag ontving ze haar eerste klanten.

Na zes jaar op de Gaversesteenweg in Deinze besloot Julie, die oorspronkelijk van Meulebeke is, om terug te keren naar haar West-Vlaamse roots. “Enerzijds miste ik het West-Vlaams, maar anderzijds had mijn huisbaas sowieso plannen met het gebouw, waardoor ik op zoek moest naar een nieuwe plek. In januari ben ik beginnen uitkijken naar een nieuw pand en bijna meteen stootte ik op een voormalig kapsalon in Egem. Ik moet eerlijk toegeven dat ik eerst niet wist waar Egem precies lag. Maar ik ben hier echt wel met open armen ontvangen. Het is een fantastisch warm dorp. Vorige week stond de buurman in panne met zijn auto. Heel de straat kwam spontaan buiten om te helpen. Dat zegt alles. Ik voel me al helemaal thuis.”

Niet stilgezeten tijdens corona

Julie kreeg net voor de coronacrisis de sleutels van het pand. “Achteraf gezien was dat eigenlijk een geschenk. Terwijl het land in lockdown ging was ik hier volop graffittikunst aan het schilderen op de muren. Af en toe was het wat eenzaam, maar ik heb me wel volledig kunnen uitleven. En bij de herinrichting kreeg ik veel hulp van de buren. Qua planning had de crisis uiteindelijk relatief weinig impact omdat ik sowieso van plan was te verhuizen in april en mei. Toen had ik geen afspraken ingepland. In die zin zorgde corona er voor dat ik hier echt wel een volledig nieuwe start kan nemen.”

Afstand maakt weinig uit voor mijn publiek. Dat is een van de verdiensten van Ink Master. Dankzij die wedstrijd heeft mijn carrière toch een mooie boost gekregen. Djoels

Dat de meeste klanten voortaan wellicht iets verder moeten rijden naar hun favoriete tattoo-artist maakt weinig uit, want mensen komen van ver voor Djoels sinds ze Ink Master van de Lage Landen werd in 2017. “In Deinze had ik ook al mensen die uit Noord-Holland, Limburg, Antwerpen of Oostende kwamen. Afstand maakt weinig uit voor mijn publiek. Dat is een van de verdiensten van Ink Master. Dankzij die wedstrijd heeft mijn carrière toch een mooie boost gekregen. Het liefst maak ik grote, realistische tattoos. Ik heb nu de luxe om te kunnen passen voor de kleinere werkjes. Dat is dankzij Ink Master. Al heeft de wedstrijd me ook geleerd om te geloven in mezelf. Ik sta nu veel zelfverzekerder in mijn schoenen.”

Behalve tattoeagewerk vind je bij Djoels INK ook graffitikunst en schilderijen, al dan niet helemaal op maat gemaakt. “Die twee zaken bied ik met de hulp van mijn goede vriend en stand-upcomedian Steven Goegebeur aan. Bij het grote publiek is hij vooral bekend van het programma Foute Vrienden. We kennen elkaar al jaren en hij neemt de administratieve kant op zich, ik neem de artistieke kant voor m’n rekening.”

Meer info is te vinden via de Facebookpagina van Djoels INK. Wie schilderwerk of graffiti op maat wil, kan terecht bij info@stevengoegebeur.be.