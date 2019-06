Stroomgroep en werkmateriaal buitgemaakt bij inbraak VHS

04 juni 2019

19u02 8

In de Kasteeldreef in de Pittemse deelgemeente Egem werden uit een niet-afgesloten serre een stroomgroep en werkmateriaal gestolen. Dat werd dinsdag gemeld bij de politie. De daders beschadigden een omheining om tot bij de serre te kunnen geraken. Ook in de Izegemstraat in Ardooie werd ingebroken. De bewoners stelden vast dat hun huis overhoop was gehaald. Of er ook iets werd buitgemaakt, is nog niet duidelijk. De politie, die vermoedt dat beide feiten zich voordeden in de nacht van maandag op dinsdag, is een onderzoek gestart.