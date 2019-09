Straks stevig griezelen in Egem: zeven verenigingen bundelen voor het eerst de krachten voor Halloween Sam Vanacker

05 september 2019

16u59 0 Pittem De zomervakantie is dan wel nog maar pas voorbij, maar in Egem wordt nu al volop uitgekeken naar eind oktober. Zeven Egemse verenigingen zetten op Halloween voor het eerst allemaal samen de schouders onder een nieuw evenement voor jong en oud.

Op 31 oktober zorgen KVLV Egem/de Landelijke Gilde, het Egems Gemengd Koor, VWE-TWE, DVK-Egem, het Sport-en feestcomité, de Gezinsbond en de Ouderraad van Egem voor een grote griezelige Halloweenmarkt op de speelplaats van basisschool De Akker, voorafgegaan door een kindvriendelijke ‘trick or treat’-halloweentocht voor de kleintjes in de Egemse straten. Daarnaast is er doorlopend ook een wedstrijd voor de mooist versierde pompoen waarmee een ballonvlucht te winnen valt en loopt er een kleurwedstrijd voor de kinderen van de lagere school.

Nachos met bloed

“Op de markt zal elke vereniging hapjes of drankjes verkopen vanuit een kraampje”, legt Elke Vantyghem van KVLV Egem uit. “Uiteraard zal dat helemaal in thema zijn. We denken bijvoorbeeld aan halloweensoep met spinnen, monstercocktails, croques met spookgezichtjes, koekjes met kakkerlakken, nachos met een bloederig dipsausje,... Iedereen is welkom, liefst verkleed. Gezelligheid verzekerd! En met wat geluk is een mooie nieuwe jaarlijkse traditie geboren in Egem.”

Trick or Treat

Gekoppeld aan die markt vertrekt er om 18 uur een ‘Trick Or Treat’-wandeltocht voor de kinderen door de straten van Egem. Voor ieder kindje is er een snoepemmertje, een glittertattoo en een drankje voorzien. “Tussen 17 en 18 uur kunnen kinderen zich ook laten schminken op de speelplaats. Het gaat om een tochtje van ongeveer twee kilometer met vijf haltes met verrassingen onderweg. Voor de sfeer en de veiligheid, zorgen de kinderen best voor fluo-kleding en/of lichtjes.

Kaarten voor de wandeltocht kosten 2 euro en zijn te verkrijgen bij de deelnemende verenigingen, bij Stanish in Tielt, Elkes Atelier in Egem en Crelan in Pittem.