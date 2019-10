Sportraad grondig hervormd SVR

08 oktober 2019

16u23 0 Pittem De sportraad van Pittem krijgt een stevige facelift. De statuten van de raad werden gewijzigd, waardoor de nadruk meer op de adviserende rol komt te liggen. Ook de naam van de sportraad werd aangepast. Voortaan wordt gesproken van het Advies-en Overlegplatform Sport.

Volgens sportschepen Denis Fraeyman (CD&V) was de aanpassing dringend nodig. “De vertegenwoordiging van de verschillende sporten in de raad liet te wensen over, terwijl ook de adviserende rol in de praktijk ondergeschikt was aan de activiteit van de raad als organiserende instantie. Daar gaan we wat aan doen. Het zal bijvoorbeeld mogelijk worden om met werkgroepen rond bepaalde thema’s te werken. Begin volgend jaar lanceren we een oproep naar nieuwe leden bij alle sportverenigingen in onze gemeente, terwijl we ook plaatsen voorzien voor niet-aangesloten individuele sporters uit Pittem. Zo hopen we een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van sporters te hebben en een nieuwe dynamiek op gang te krijgen.”