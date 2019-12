Speciale eenheden rekenen man in na familiale ruzie Hans Verbeke

09 december 2019

12u06 148 Pittem Bij een inval in een woning op de Brugsesteenweg in Pittem hebben speciale eenheden van de federale gerechtelijke politie maandagvoormiddag een man gearresteerd. Die had doodsbedreigingen geuit tegenover de politie toen die tussenkwam bij een familiale ruzie.

Al van vroeg in de morgen was er nervositeit rond de woning, nadat er al uren een zware ruzie aan de gang was tussen de bewoner en een van zijn zonen. Buren hoorden rond 3 uur luid roepen en er werd ook met deuren geslagen. De politie werd erbij gehaald, maar dat werkte bij de bewoner als een rode lap op een stier. Volgens het parket van Brugge uitte de man doodsbedreigingen tegenover de politie.

Man geeft zich over

Daarop riep de lokale politie de hulp in van de speciale eenheden van de federale gerechtelijke politie. Die kwamen in allerijl naar Pittem gesneld. Na kort overleg drongen ze de woning binnen. Amper vijf minuten later was de actie afgelopen, niemand raakte gewond. De bewoner had zich na veelvuldig telefonisch contact met de politie overgegeven. Thomas V. werd meegenomen voor verhoor.

De Brugsesteenweg was een tijdje afgesloten voor alle verkeer. De bewoner zal dinsdag voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter op verdenking van doodsbedreigingen tegenover de politie.