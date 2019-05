Rosa neemt roer over van Marc als voorzitter van Egemse raad voor cultuurbeleid Sam Vanacker

29 mei 2019

De Egemse raad voor Cultuurbeleid (kortweg ERC) heeft een nieuw samengestelde bestuursploeg. Rosa Vandycke is de nieuwe voorzitter. Zij neemt de fakkel over van ontslagnemend voorzitter Marc De Laere, de man die in 2017 nog verkozen werd als winnaar van de tweejaarlijkse gemeentelijke cultuurprijs. Het vernieuwde dagelijks bestuur bestaat verder uit secretaris Wim Popelier, ondervoorzitter Greet Vanryckeghem, penningmeester Frans Vaneenoo, Libert Desmet en Pierre Van Nieuwenhuyse

De ERC zet zich sedert de oprichting in 1993 in voor het behoud van het eigen karakter van Egem en voor de ondersteuning van de verenigingen.