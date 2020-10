Rookmachine in café doet brandweer uitrukken... en onthult verboden feestje LSI

04 oktober 2020

18u41

Bron: LSI 2 Pittem In jongerencafé d’Oude Posterie in Pittem is in de nacht van zaterdag op zondag rond 1.45 uur een verboden feestje ontdekt. De rook van een rookmachine deed de brandweer nodeloos langskomen, maar zo werden wel inbreuken op de coronamaatregelen vastgesteld. Voorbije zomer moest de zaak al even dicht na een corona-overtreding.

Een passant zag rond 1.45 uur langs de Brugsesteenweg rook komen uit het café, beter gekend als ‘den Dop’. De brandweer van de zone Midwest snelde ter plaatse, maar stelde vast dat er van brand geen sprake was. Boosdoener bleek de rook van een rookmachine tijdens een feestje.

Omwille van het verplichte sluitingsuur van 1 uur in de horeca was dat alvast een overtreding van de geldende coronamaatregelen. Volgens de uitbater ging het om een privéfeestje met slechts 10 personen, maar daar stellen brandweer, politie en burgemeester Ivan Delaere zich vragen bij. Na 1 uur de deur van het café op slot gooien en verder doen als privefeestje, vinden ze niet oké. Vooral niet omdat het café tussen halfweg juli en halfweg augustus al eens verplicht de deuren dicht moest houden na een overtreding van de coronamaatregelen. “Ik wacht het verslag van politie en brandweer af, maar ben eigenlijk verbolgen”, zegt burgemeester Ivan Delaere. “Zoiets kan ik niet tolereren, vooral niet ten opzichte van iedereen die zich wél aan de regels houdt en met de volksgezondheid begaan is. De uitbater mag een uitnodiging voor een gesprek verwachten.”

Het jongerencafé werd in het voorjaar overgenomen door Gertjan Dewulf (22) uit Zwevezele, die er voordien ook al actief was als barman. Hij wenste liever niet te reageren.