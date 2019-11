Rook die ontsnapt aan zijkant van dak blijkt… condens van verwarmingsinstallatie VHS

10 november 2019

19u32 0 Pittem Ze waren nauwelijks op adem gekomen na de felle bedrijfsbrand bij Feraxo langs de Meulebekestraat of de Pittemse brandweerlui moesten nog geen 24 uur later alweer uitrukken. De brand waarvan sprake, bleek echter helemaal geen brand te zijn.

Een passant merkte vrijdagavond dat er nogal wat rook ontsnapte aan de zijkant van het dak van het gebouw waar op de benedenverdieping de kantoren van het makelaarsbedrijf ’t Boerenhuys zijn ondergebracht. Het fraai gerenoveerde gebouw is gesitueerd op de hoek van de Koolkenstraat en de Fonteinestraat in Pittem, op slechts enkele tientallen meter van de brandweerkazerne. Bij aankomst gingen de blussers op zoek naar een brandhaard maar die vonden ze niet. Toen ook de eigenaar van het gebouw ter plaatse kwam, werd snel duidelijk dat er eigenlijk helemaal geen brand was. De rook bleek condens te zijn, afkomstig van de verwarmingsinstallatie. Door de wind sloegen de dampen neer. In combinatie met de straatverlichting leek het erop alsof er effectief iets niet pluis was. De blussers slaakten een zucht van opluchting toen bleek dat het vals alarm was. “Het is goed voor de eigenaars maar ook voor ons”, klonk het. “De brand bij Feraxo heeft van ons allemaal bijzonder veel energie gekost.”