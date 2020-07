Ringlaan Pittem krijgt nieuw geluidsarm asfalt Sam Vanacker

13 juli 2020

11u30 9 Pittem De Vlaamse overheid maakt dit jaar 2,6 miljoen euro vrij voor asfalteringswerken op de N37 in Pittem. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) aan minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld).

“De Ringlaan Robert Depaepe werd in de jaren tachtig aangelegd om het verkeer tussen Pittem en Tielt uit het centrum van Pittem te houden. De voorbije jaren is de verkeersdruk op deze ringweg enorm toegenomen. Doordat het wegdek uit beton gemaakt is en bestaat uit twee rijvakken waarop chauffeurs negentig kilometer mogen rijden, leidde dat tot geluidsoverlast. Deze investering moet er voor zorgen dat er eindelijk een oplossing komt voor de toenemende geluidshinder langs de Ringlaan”, stelt Maertens.

“Er komt een nieuwe asfaltlaag tussen kilometerpunten 15,58 en 19. Ook het kruispunt van de N37 met de N50 wordt aangepakt. De werken zouden 104 dagen duren en in vier fases verlopen. Eerst wordt de rijrichting Ardooie tussen de Vijfstraat en het kruispunt met de Brugsesteenweg (N50) aangepakt. Daarna wordt in dezelfde zone de richting Tielt aangepakt. In een derde en vierde fase komt dan het deel van het wegdek tussen de Vijfstraat en het einde van de werken aan de Tieltse kant aan bod.

Een startdatum is voorlopig nog niet vastgelegd aangezien de gunningsprocedure nog loopt. Van zodra een aannemer aangeduid is worden de data vastgelegd.