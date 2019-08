Rijbewijs kwijt na botsing onder invloed LSI

26 augustus 2019

16u27

Bron: LSI 0

Een Poolse automobilist die zaterdag rond 20.40 uur met zijn wagen in de Joos de ter Beerstlaan in Pittem op een rotonde was geknald, had te veel gedronken. Hij legde een positieve ademtest af en moest zijn rijbewijs voor vijftien dagen inleveren.