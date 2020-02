Repair Café en plantenasiel strijken opnieuw neer in bibliotheek Sam Vanacker

17 februari 2020

17u10 0 Pittem Op zondag 24 februari organiseert de bib van Pittem een nieuwe editie van het Repair Café. Net als vorig jaar wordt daar ook een plantenruilactie van Tuin(h)ier aan gekoppeld.

Tussen 9 en 12 uur kan iedereen in de bibliotheek terecht in de Broeders Maristenstraat om er kleine huishoudtoestellen, elektronische spulletjes en speelgoed te laten herstellen, terwijl ook hulp geboden wordt bij hard- en softwareproblemen met laptops of tablets. Net als in februari vorig jaar worden er ook kleine naaiwerkjes en kledingretouches uitgevoerd. De herstellingen en retouches aan kledij worden gratis uitgevoerd, maar wie wil kan een vrijwillige bijdrage leveren. Wie langskomt met een te herstellen toestel, krijgt sowieso een gratis kopje koffie.

Verder organiseert het Plantenasiel van Tuin(h)ier Pittem ook een plantenruilactie. Wie zieke of te grote planten heeft en die een tweede leven wil geven, kan die ruilen voor een ander exemplaar. Er worden ook plantenzaadjes geruild of verkocht.