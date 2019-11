Renovatie of nieuwbouw voor sporthal Pittem? Sam Vanacker

07 november 2019

14u04 0 Pittem De toekomstplannen met de sporthal in de Egemstraat blijven voor beroering zorgen. Oppositiepartij NieuwPittemEgem informeerde tijdens de voorbije gemeenteraad naar de stand van zaken rond het dossier. Sportschepen Denis Fraeyman (CD&V) antwoordde dat er twee pistes op tafel liggen. Ofwel wordt het verouderde gebouw gerenoveerd en wordt er een nieuwe vleugel aangebouwd, ofwel komt er een nieuwe sporthal in de plaats.

Volgens de schepen is een architectenbureau op dit moment de haalbaarheid van beide pistes aan het onderzoeken. Welke optie de voorkeur krijgt, zal van het prijskaartje afhangen. “Dit zal een grote financiële inspanning van de gemeente vergen, dus moet de budgettaire impact eerst grondig in kaart gebracht worden. Ofwel gaan we de sporthal renoveren en een stuk aanbouwen voor onder andere judo en spinning, ofwel wordt er een nieuwe hal gebouwd en houden we de huidige minstens ten dele voor bepaalde verenigingen”, legt Fraeyman uit. “Sowieso voorzien we in het nieuwe meerjarenplan, dat eind december voorgesteld wordt, een budget.”

NieuwPittemEgem was voor de verkiezingen vragende partij voor een nieuwe sporthal, al benadrukt de partij ondertussen ook dat ze achter een financieel gezonde gemeente staat. Eerder bestelde het gemeentebestuur al een nieuwe sportvloer voor de sporthal. De plaatsing van die vloer wordt even uitgesteld in afwachting van de resultaten van de studie.