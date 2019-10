Remco Evenepoel duikt op in Pittem: “Het gebeurt niet elke dag dat je zulke toppers kunt verwelkomen” Sam Vanacker

28 oktober 2019

20u21 2 Pittem Bijzonder hoog bezoek maandagavond bij fitnesscentrum Gym Boutique in Pittem. Niemand minder dan Remco Evenepoel en drie van zijn ploegmaats gaven er een acte de présence tijdens de recent opgestarte spinninglessen. Tegelijk werd een promotiefilmpje opgenomen voor de fitnesszaak. Na afloop maakte de golden boy van het Vlaamse wielrennen ook tijd voor selfies met de fans.

Zelfs wie het voorbije jaar onder een steen leefde kent de naam van de negentienjarige profrenner van Deceuninck-Quick.Step. Hij schreef de Ronde van België en de Clásica San Sebastián op zijn naam, werd Europees kampioen tijdrijden en pakte dit jaar zilver op het WK tijdrijden. En dat allemaal in zijn eerste jaar als prof. De razend populaire Evenepoel is afkomstig uit het Vlaams-Brabantse Schepdaal, maar heeft ook in West-Vlaanderen horden fans. Dat bleek ook tijdens zijn passage in Oostrozebeke begin deze maand, toen hij er het Herfstcriterium won. Sindsdien is de spreekwoordelijke riem er af, al maakt de renner wel nog tijd voor de fans.

Geflankeerd door Iljo Keisse, Dries Devenyns, Mauri Vansevenant en manager Patrick Lefevere stapte Evenepoel maandagavond Gym Boutique in Pittem binnen. De zaak is pas sinds eind april open en wordt gerund door Lien Tack en Pieter Coolman - zelf topsporter en volleyballer bij Knack Roeselare - samen met vennoten Emmanuel Beernaert en Carole Maes. Carole kent Patrick Lefevere al lang.

“Met ons bedrijf Latexco sponsoren we ondertussen al 26 jaar Deceuninck-Quick.Step. Aangezien we recent gestart zijn met onze spinninglessen heb ik mijn stoute schoenen aangetrokken en Patrick gevraagd of er niets te regelen viel”, zegt Carole. “Patrick is op onze vraag ingegaan. En daar zijn we uiteraard dankbaar voor. Het gebeurt niet elke dag dat je zulke toppers kunt verwelkomen.”

We verrasten onze spinnende leden tijdens de training met het gezelschap van vier toprenners en deden alsof we in de laatste kilometers van een topkoers reden Lien Tack van Gym Boutique

Carole, Pieter en Lien beslisten om het bezoek aan te grijpen om een promofilmpje in te blikken en zo kwamen ze bij Stijn Dejonckheere van het Roeselaarse Clementine Productions terecht. “We wilden geen gewone signeersessie organiseren”, legt Lien uit. “Dus zo groeide het idee voor een ware ‘Tour de Boutique’. We zouden onze spinnende leden tijdens de training verrassen met het gezelschap van vier toprenners en doen alsof we in de laatste kilometers van een topkoers reden.” Zo gezegd, zo gedaan en onder het oog van de camera en vergezeld van luid applaus van enkele ingewijde fans reden negen leden van de club maandagavond de koers van hun leven tegen profs in het spinninglokaal van Gym Boutique.

15-jarige winnaar

Leuk detail: de winst ging niet naar favoriet Remco Evenepoel, maar naar lokaal renner Diel Vergote (15). Zo stond het ook in het script, al wist Diel zelf van niets. “Nooit durven dromen dat ik vanavond Evenepoel zou kunnen kloppen”, klonk het stomverbaasd.