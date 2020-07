Raadslid breekt lans voor meer vrouw op straat Sam Vanacker

14 juli 2020

10u39 1 Pittem In navolging van de ‘ In navolging van de ‘ meer vrouw op straat’-campagne lanceerde oppositieraadslid Petra Ide (NPE) maandagavond het idee om ook in Pittem straatnamen te introduceren die naar vrouwen verwijzen. Volgens burgemeester Ivan Delaere (CD&V) moet die kans zich eerst voordoen.

Ide haalde aan dat nationaal Markant-voorzitster Gudrun Verschuere, zelf een Pittemse, onlangs op sociale media postte dat er spijtig genoeg geen enkele straat met een vrouwennaam te vinden is in haar thuisgemeente. “Hoog tijd dat daar verandering in komt. Concreet denk ik bijvoorbeeld aan Anna Coussens of zuster Maria Vandeputte.”

Volgens burgemeester Ivan Delaere (CD&V) moet de kans zich eerst voordoen. “We gaan bestaande straatnamen niet van naam veranderen. En een Leopold II-straat hebben we gelukkig niet. Maar als er ergens een nieuwe straatnaam nodig is, kunnen vrouwennamen wel overwogen worden. Al vragen we altijd ook eerst advies aan de heemkundige kring.”