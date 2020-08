Provincie verleent omgevingsvergunning voor drie windturbines in Pittem Sam Vanacker

06 augustus 2020

17u00 0 Pittem De geplande windmolens langs de N37 in Pittem zijn een flinke stap dichterbij gekomen. De deputatie van de provincie heeft een omgevingsvergunning verleend aan de windmolenbouwer, ook al is er in de gemeente veel protest tegen die plannen. Actiegroep Leefbaar Pittem is van plan om in beroep te gaan, het gemeentebestuur overweegt hetzelfde te doen.

Er werden tijdens het openbaar onderzoek over de plannen, dat liep van 11 mei tot 9 juni, drie digitale en 1.204 analoge bezwaarschriften, waaronder een petitie met 1.072 handtekeningen, ingediend. Niet evident in volle coronacrisis, zeker aangezien actiegroep Leefbaar Pittem in 2019 ook al 1.343 bezwaarschriften inzamelde tegen de eerste plannen. Al lijken die bezwaarschriften weinig zoden aan de dijk te hebben gebracht. “Onder meer Agentschap voor Natuur en Bos, Infrabel, het Departement Omgeving en het Departement Landbouw & Visserij gaven een gunstig advies voor de realisatie van de turbines. Enkel het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Pittem gaf een ongunstig advies”, laat gedeputeerde voor omgevingsvergunningen Bart Naeyaert (CD&V) weten.

“Uit het advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie blijkt dat de hinder en impact voor de omgeving heel beperkt kan gehouden worden en dat aan alle wettelijke Vlaamse normen kan voldaan worden. Dit wil zeggen dat geen enkele woning meer dan 8 uur slagschaduw op jaarbasis of meer dan een half uur per dag mag ondervinden, zoals omschreven in de Vlarem II-normen, die onlangs door het Vlaams Parlement herbevestigd zijn. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan de omgevingsvergunning. Zo komt er onder meer een slagschaduwdetectiesysteem op de turbines en moet het consortium Luminus/Windkracht Vlaanderen de geluidsnormen respecteren.”

Beroep

Lobke Ugille van de actiegroep reageert teleurgesteld. “Dit is spijtig nieuws, maar we geven de strijd niet op. We zijn van plan om in beroep te gaan tegen deze beslissing. We hebben een sterk dossier en het is ondertussen duidelijk dat er geen draagvlak is voor deze turbines in onze gemeente.” Ook waarnemend burgemeester Paul Lambrecht (CD&V) had het liever anders gezien. “Ik ben nog altijd onder de indruk van het enorme aantal bezwaarschriften dat ingediend werd. Twee keer op rij, de tweede keer in volle coronacrisis. Dat is een signaal die je niet kan negeren. We gaan met het schepencollege in elk geval ernstig overwegen om in beroep te gaan.”