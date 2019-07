Plannen voor drie windmolens langs N37 in Pittem Sam Vanacker

04 juli 2019

17u31 4 Pittem Luminus heeft plannen voor de bouw van drie windmolens in Pittem. De molens zouden ingeplant worden langs de expressweg (N37) tussen Pittem en Tielt. Het is de eerste keer dat zo’n aanvraag loopt in Pittem.

De precieze locatie van de molens wil Luminus nog niet kwijt, al is er sprake van een ‘uitermate geschikte strook’ langs de N37, aan de kant van landbouwgebied. Net als bij eerdere projecten zullen de molens gegroepeerd worden met andere grote elementen in het landschap, in dit geval gaat het om de ringlaan en de spoorweg. “Er is veel wind, de huizen staan ver genoeg en er is geen hinder voor de natuur”, zegt projectverantwoordelijke Anne Temmerman in een brief die alle Pittemnaars al in de bus hebben gekregen. Op woensdagnamiddag 10 juli organiseert Luminus een infovergadering in zaal Ten Eekhout in de Sint-Jozefsstraat.