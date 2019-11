Pittemse wijkagenten rijden elektrisch Sam Vanacker

15 november 2019

14u05 2 Pittem De politiezone Regio Tielt heeft een elektrische auto gekocht voor de wijkdienst van Pittem. Het gaat om een Renault Zoe die opgeladen twee- tot driehonderd kilometer kan rijden.

Burgemeester Ivan Delaere (CD&V) heeft de sleutels van de elektrische wagen overhandigd aan inspecteur Ann Dierickx, in aanwezigheid van korpschef Claude Vandepitte. De wagen heeft een prijskaartje van 35.000 euro.

Eerder nam de wijkdienst van Pittem ook al een elektrische fiets in gebruik. De politiezone zet overigens al langer in op elektrische voertuigen. Zo werden ook al elektrische wagens in gebruik genomen bij de diensten van Tielt en Ardooie.